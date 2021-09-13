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    07:43, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Спасатели извлекли пострадавшего в аварии из заблокированного авто в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Перопавловске 11 сентября столкнулись два автомобиля: ВАЗ и Porsche Cayenne. Водитель ВАЗа сломал ногу и оказался заблокирован в автомобиле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт ДЧС Северо-Казахстанской области.

    Как сообщает ДЧС СКО, 11 сентября в 21.18 на телефон службы спасения «112» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Ярослава Гашека, где необходима была срочная помощь спасателей.
    Через четыре минуты на место прибыло подразделение оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО.

    На месте происшествия, напротив магазина «Светофор», столкнулись два автомобиля: ВАЗ и Porsche Cayenne. Водитель первой машины получил тяжелую травму - сломал ногу, двери автомобиля заблокировались от столкновения.

    «Незамедлительно главными спасателями Тлеулининым Б.С., Мустафиным А.А., спасателем - медбратом Кожановым Б. А. были проведены аварийно-спасательные работы по деблокированию пострадавшего мужчины, 1997 года рождения и его извлечению из покореженного автомобиля. Операция была проведена в считаные минуты, так как состояние пострадавшего требовало незамедлительных действий спасателей», - говорится в сообщении.
    Гидравлическим инструментом - резаком был перерезан замок двери. Отжав искореженный металл, специалисты ОСО аккуратно, чтоб не навредить пострадавшему, уложили его на медицинские носилки и перенесли в машину скорой медицинской помощи.
    «Мы не в первый раз участвуем в такого рода аварийно-спасательных работах, помогаем сотрудникам полиции, спасаем жизни людей. Лучше бы таких вызовов было меньше. В причинах произошедшего разбираются, но многое, согласитесь, зависит от водителей. Соблюдайте правила дорожного движения, и беда обойдет вас стороной!», - прокомментировал произошедшее руководитель спасательного подразделения ОСО Виктор Держанский,
    Группа по связям с общественностью ГУ«Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО».

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Главная Происшествия
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