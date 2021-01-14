Спасатели извлекли мужчину из покореженного автомобиля в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске участникам дорожно-транспортного происшествия понадобилась помощь спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В произошедшей утром аварии на пересечении улиц Хименко-Набережной один из пассажиров автомобиля не смог выбраться из покореженного автомобиля самостоятельно. Мужчину зажало на переднем сидении.

«Спасатели провели деблокацию пострадавшего, разблокировав левую переднюю пассажирскую дверь, провели комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на месте происшествия. Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи», - прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, в прошлом году сотрудники оперативно-спасательного отряда выезжали 338 раз. Из них 22 - на поисково-спасательные работы, на ДТП - три выезда, 313 - на аварийно-спасательные работы. Спасли 107 человек, из них 30 детей.



