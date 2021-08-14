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Спасатели извлекли мужчину из искореженного автомобиля в ВКО
14 Августа 2021 23:21
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АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане спасатели извлекли из искореженного автомобиля мужчину, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Semeynews.kz.
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В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что в минувшей ночью в районе Алтай произошло ДТП на объездной трассе. В результате столкновения автомобилей «Шансиман» и «Ауди», пострадавший остался зажатым в салоне транспортного средства.
На помощь прибыли спасатели, которые с помощью гидравлического инструмента и домкрата разжали кузов автомобиля «Ауди», а после извлекли пострадавшего и передали врачам скорой помощи», — пояснили в пресс-службе.
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