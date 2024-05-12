Спасатели из Шымкента ведут круглосуточное дежурство в пригороде Атырау

С 13 апреля личный состав департамента по ЧС города Шымкент находится в Атырауской области. За месяц прибывшими спасателями проведены работы по откачке воды в городе Кульсары, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Как рассказал старший офицер управления гражданской обороны ДЧС г.Шымкент Шынгыс Зиятдинов было откачано 263 тысяч кубометров воды.

В городе Атырау спасатели приняли участие в берегоукрепительных работах в селе Алмалы и других населенных пунктах, где было наполнено и уложено 60 тысяч мешкотар с грунтом.