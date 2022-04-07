Спасатели из Атырау помогают в ликвидации паводков жителям ЗКО

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области оказывают помощь в ликвидации паводковых явлений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На помощь жителям соседней области, пострадавшей от паводка, в поселок Жаксыбай Жанибекского района Западно-Казахстанской области вылетел вертолет «МИ-8» АО «Казавиаспас». Также выдвинулась автоколонна из 9 единиц техники и 42 человек личного состава», - говорится в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

В поселке Жаксыбай спасатели провели работы по откачке воды мотопомпой из дворовых территорий. Было откачено 470 кубов воды. С помощью резиновых лодок с навесными моторами осуществили доставку продуктов питания для отрезанных от большой земли людей. 25 сотрудников департамента были задействованы в берегоукрепительных работах вблизи Чугунного моста реки Деркул в поселке Деркул. В результате было уложено 700 мешков песка и сделана дамба протяженностью 80 метров. 34 сотрудника были задействованы в берегоукрепительных работах вблизи автомобильного моста через реку Деркул, уложены 1300 мешков песка, протяженностью 48 метров и высотой 1,5 метра.

Силами АО «Казавиаспас» эвакуированы 2 беременные женщины из поселка Жаксыбай в город Уральск.

Вертолет «МИ-8» вылетал на воздушную разведку территорий Чингирлауского и Бурлинского районов, затопленных талыми водами.

На сегодняшний день угрозы подтоплений жилых домов нет, уровень воды в канале спал.

В настоящее время задействованы силы и средства группировки: 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 5 человек экипажа АО «Казавиаспас», 1 вертолет «МИ-8», 9 единиц техники, 2 надувные лодки, 12 мотопомпы.