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вчера 22:17
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вчера 20:59
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Спасатели из Аксу помогли иностранным пассажирам сломавшейся на трассе легковушки
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Спасатели и медик оказали помощь четырём пассажирам автомобиля, ехавшего из Читы, РФ, в Кашкадарьинскую область Узбекистана и сломавшегося в пути, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«19 декабря, в 17.58, на 1383-м километре, автодороги республиканского значения Кызылорда-Павлодар, на территории Аксу, из-за технической неисправности произвёл остановку легковой автомобиль марки «Chevrolet Lacetti», следовавший по маршруту город Чита Российской Федерации – Кашкадарьинская область Республики Узбекистан. В салоне находились четверо пассажиров; все граждане Узбекистана», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
Пассажиров спасатели эвакуировали в пункт обогрева, расположенный в здании школы посёлка Калкаман. Их напоили горячим чаем и предложили отдых, отметили в ДЧС.
«Медицинский работник ТМСП посёлка Калкаман осмотрела пассажиров, по просьбе некоторых измерила давление. В целом в медицинской помощи никто из пассажиров и водителя не нуждались», - утверждают в региональном департаменте.
На место происшествия выезжали сотрудники отдела по ЧС города Аксу.
Фото управления кризисными ситуациями департамента по ЧС Павлодарской области.
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