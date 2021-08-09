Новости
Спасатели ищут тело утонувшего в Иртыше мужчины
9 Августа 2021 04:30
Поделиться:
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Спасатели проводят поиски 30-летнего мужчины, утонувшего в реке Иртыш в Павлодарском районе, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеПодросток утонул в водохранилище в ВКО Гидроцикл врезался в отдыхающих на Алаколе, погиб мужчина Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
«8 августа в 19:30 Павлодарский район, в 1 км от с. Павлодарское, приток р. Иртыш в районе насосной силами ОСО ДЧС проводятся поиски гражданина У. 1991 г.р., который 8 августа в 18:00 предположительно утонул при купании в запрещенном для купания месте (находился с другом, распивали спиртные напитки)», - говорится в сообщении ДЧС области в Instagram.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- На Актюбинском заводе ферросплавов возник пожар
- 93-летний казахстанец своими руками вырастил лес
- МИД Турции: Спасибо казахским братьям за солидарность и поддержку
- Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
- Жилые высотки трех микрорайонов Павлодара остались без электричества
- Спасатели города Семей пришли на помощь застрявшим лошадям
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн