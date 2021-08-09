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Спасатели ищут тело утонувшего в Иртыше мужчины

9 Августа 2021 04:30
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Спасатели ищут тело утонувшего в Иртыше мужчины

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Спасатели проводят поиски 30-летнего мужчины, утонувшего в реке Иртыш в Павлодарском районе, передает МИА «Казинформ».

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«8 августа в 19:30 Павлодарский район, в 1 км от с. Павлодарское, приток р. Иртыш в районе насосной силами ОСО ДЧС проводятся поиски гражданина У. 1991 г.р., который 8 августа в 18:00 предположительно утонул при купании в запрещенном для купания месте (находился с другом, распивали спиртные напитки)», - говорится в сообщении ДЧС области в Instagram.


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#Павлодарская область   #Происшествия   #Видео   #МЧС  
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