Спасатели ищут тело утонувшего в Иртыше мужчины

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Спасатели проводят поиски 30-летнего мужчины, утонувшего в реке Иртыш в Павлодарском районе, передает МИА «Казинформ».

«8 августа в 19:30 Павлодарский район, в 1 км от с. Павлодарское, приток р. Иртыш в районе насосной силами ОСО ДЧС проводятся поиски гражданина У. 1991 г.р., который 8 августа в 18:00 предположительно утонул при купании в запрещенном для купания месте (находился с другом, распивали спиртные напитки)», - говорится в сообщении ДЧС области в Instagram.