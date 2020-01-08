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Спасатели ищут пострадавшего в горах Алматы мужчину

8 Января 2020 16:29
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Спасатели ищут пострадавшего в горах Алматы мужчину

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели ищут пострадавшего в горах Алматы мужчину и просят отозваться тех, кто владеет информацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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7 января на пульт «Службы спасения Алматы» поступило сообщение от оперативного дежурного ДЧС г. Алматы о том, что в урочище Кок-Жайлау неизвестный мужчина подвернул ногу и не может самостоятельно спуститься, требуется помощь спасателей.


«На место был направлен экипаж из пяти человек личного состава аварийно-спасательного отряда. Доехав до родника на автомашине, дальше продолжили путь пешком. Через 300 метров встретили заявителей, они примерно объяснили местоположение пострадавшего. По их словам, он сидел на противоположной стороне горы через реку и сообщил, что у него повреждена нога. Руководствуясь полученной информацией, спасатели начали поиск на другой стороне горы, поднявшись до Кок-Жайлау. Но плохие погодные условия, сильный туман, видимость не более пяти метров не дали возможность найти пострадавшего. Сегодня по данному маршруту с утра также был направлен отряд спасателей, но поиски результатов не дали», - сообщили в Службе спасения Алматы .

Также в службе спасения попросили всех граждан, располагающих информацией, или самого потерпевшего, если он самостоятельно спустился с горы, обратиться в «Службу спасения г. Алматы» по номерам 109, +7727 293 53 02, Whatsаpp на номер +7778 721 06 32.

Поисковые работы будут продолжаться, пока не найдется пострадавший человек.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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