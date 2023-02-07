Спасатели и поисковики из США отправились в Турцию

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Соединенные Штаты Америки направили два поисково-спасательных подразделения в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом заявил посол США в Турции Джефф Флейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

По словам Флейка, будут две команды из США. «Одна из округа Фэрфакс и другая из Лос-Анджелеса — их еще называют тяжелыми подразделениями, в каждом из которых 70 человек с собаками-поисковиками, а также парамедики», — добавил посол.

CNN отмечает, что госсекретарь США Энтони Блинкеном находится на связи с Министерством иностранных дел Турции.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел (Мевлют) Чавушоглу обсудили, как Соединенные Штаты и наши партнеры могут оказать помощь Турции. Госсекретарь США подтвердил, что первоначальная помощь уже в пути, и пообещал сделать все возможное в координации с Турцией, чтобы помочь жертвам землетрясения как в Турции, так и в Сирии», — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По данным Politico, Президент Джо Байден заявил еще в понедельник сразу же после землетрясения, что США готовы немедленно отправить помощь Турции и Сирии после того, как в результате сильного землетрясения и повторных толчков там погибло более 3 400 человек

«Моя администрация тесно сотрудничает с нашим союзником по НАТО Турцией, я санкционировал оказать помощь немедленно», — говорится в заявлении Байдена. «Команды (поисковиков) уже в пути, чтобы на месте оказать поддержку турецким поисково-спасательным операциям, а также помочь пострадавшим в результате землетрясения».

Число жертв самого разрушительного за последние 80 лет землетрясения, которое произошло в понедельник утром в Турции и Сирии, уже перевалило за отметку в 4 300 человек. Более 15 тысяч человек получили ранения разной степени тяжести. В обеих странах продолжаются поисковые операции в попытке найти оставшихся в живых в руинах, образовавшихся после землетрясения.

Фото: Агентство Анадолу