Спасатели готовятся к эвакуации населения в Семее из-за повышения уровня воды на Иртыше
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подразделения КЧС и МВД готовятся к проведению эвакуации населения из-за повышения уровня воды на Иртыше. Об этом на брифинге в Нур-Султане сообщил заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК Барат Дузакбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня то, что произошло в Семее и Кызылорде ,связано с повышением температуры. Не встал лед, поэтому образуются зажоры на реках, которые препятствуют прохождению воды. Места для определения эвакуации населения определяются заранее, подготавливаются койко-места для людей из тех мест. Подразделения КЧС и МВД готовятся к проведению эвакуационных мероприятий», – сказал Барат Дузакбаев.
Он также рассказал о ситуации с подтоплениями в Семее.
«В связи с прохождением на реке Иртыш ледостава и образования зажора, уровень воды в реке повысился. Вследствие чего возникла угроза подтопления жилых массивов поселков Восточный, Мирный и острова Бейбитшилик. Подразделениями были проведены разъяснительные работы среди населения, все были предупреждены и готовы к эвакуации», – заявил Барат Дузакбаев.
По его словам, вода зашла только на дворовую территорию жилого дома на острове Бейбитшилик.
«Жильцов дома в количестве 8 человек, в том числе 3 детей эвакуировали в эвакопункт. Также 7 голов КРС было эвакуировано», – уточнил Барат Дузакбаев.
Кроме того, он сообщил, что в городе были определены 7 эвакопунктов.
«Это гостинца «Семей» и 6 школ, в которых мы должны были разместить людей в случае эвакуации. В Иртыше уровень воды понижается. Фактический уровень составляет 445 см, при критической отметке 450 см. Ситуация находится на контроле», – заверил представитель КЧС.
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