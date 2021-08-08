Спасатели​ города Семей​ пришли на помощь застрявшим лошадям

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Семей поселка Степной лошади упали в яму. Животные никак не могли выбраться. Хозяин обратился за помощью к спасателям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС ВКО в Instagram.

Оперативно прибыли на место происшествия специалисты СПЧ-2. При помощи альпинистского снаряжения, лошадей обвязали и аккуратно извлекли из «ловушки». Сейчас они в безопасности.

​ ДЧС ВКО напоминает при чрезвычайной ситуации - сообщайте по номеру 112.

Владельцам спасатели рекомендуют не оставлять без присмотра своих животных.