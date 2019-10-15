Спасатели дважды отправлялись в горы Заилийского Алатау на помощь пострадавшим

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на прохладную осеннюю погоду горы Заилийского Алатау продолжают привлекать туристов. 12 октября спасатели РОСО два раза отправлялись в горы, на помощь пострадавшим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу пресс-службу ГУ «РОСО КЧС МВД РК».

Первым в дежурную часть РОСО поступило сообщение о том, что в районе пика Фурманова девушка подвернула ногу, самостоятельно передвигаться не может. Оперативная группа спасателей, со спасателем-кинологом выдвинулись на поисково-спасательные работы. Спасатели РОСО старательно прочесывали предполагаемое место поисков, девушка не выходила на связь, телефон был недоступен. Через некоторое время в дежурную часть поступило сообщение о том, что девушка давно находится дома, ей помог спуститься отец.

Спасатели еще не успели вернуться на базу, когда поступил следующий вызов. На этот раз в горах заблудилась компания из пяти человек. Туристы из-за сильного тумана сбились с тропы в районе ущелья Левого Талгара. Обильный снегопад ухудшал ситуацию, все заблудившиеся были легко одеты, неподходящая обувь быстро промокла, люди начали замерзать.

Спасатели РОСО, не смотря на погодные условия, быстро отыскали пострадавших. У них было легкое переохлаждение, но в медицинской помощи никто не нуждался. Специалисты дали теплую и сухую одежду туристам и сопроводили их до личного автотранспорта, по дороге не забыв провести разъясняющую беседу о правилах поведения в горах.





К сожалению, не все могут адекватно оценить реальную опасность горных маршрутов. Помимо специфического рельефа, нужно учитывать уровень высоты на которой вы находитесь – чем выше тем холоднее и ветренее будет, повышается вероятность осадков, даже летом может начаться снег. В данное время года не стоит забывать и о лавинной опасности, выпавший за ночь слой снега подтаивает на осеннем солнце, и неловкое движение может спровоцировать сход лавины. Помните, если вы собрались в горы, не забудьте дополнительные теплые вещи, всегда следите за прогнозом погоды, выбирайте правильную одежду и обувь – горы не прощают неосторожности.

Также, если с вами все в порядке и помощь спасателей уже не требуется, своевременно сообщайте об этом в дежурную часть РОСО (8-7273-72-15-60). Ведь в любой момент, человеку, оказавшемуся в беде, может потребоваться помощь профессионалов.