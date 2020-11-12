Спасатели дали казахстанцам рекомендации при снежных заносах на автодорогах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В зимний период, прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС.

«Если будет сильный буран, метель, то можно надолго остаться на автодороге или/и попасть в дорожно-транспортное происшествие. Если есть острая необходимость добраться до какого-либо населенного пункта, воспользуйтесь железнодорожным транспортом, что в разы увеличивает шансы оказаться в нужном месте и вовремя. Выполнение р екомендаций поможет выжить во время и после бурана», - сообщили в МЧС.

Перед тем как отправиться в зимнюю поездку, необходимо в нимательно изучить прогноз погоды, у точнить, какие дороги могут быть закрыты для движения. Информацию можно посмотреть на сайте НК «Казавтожол» с подробной картой закрытых участков, либо уточнить по единому телефону 1403, или по телефону службы спасения 112, а также при помощи мобильного приложения «Darmen»;

«При получении официального штормового предупреждения от службы «112» воздержитесь от поездок и выездов из населенных пунктов. Следует з аранее подготовиться к поездке: укомплектовать машину дополнительным, но крайне нужным багажом, который позволит выжить в экстренной ситуации. Это канистра (минимум 20 л) с запасом топлива и воронка для заправки; тент или чехол для автомобиля, размером не менее 4*3м (желательно яркого цвета, что сделает ваш автомобиль видимой на большом расстоянии. С его помощью можно укрыть автомобиль от снега и создать себе рядом небольшое жизненное пространство) ; шанцевый инструмент (лопата обязательно, топор и ножовка) ; буксировочный трос; термос с чаем и запас продуктов (не требующих приготовления - тушёнка, консервы, сырокопчёные колбасы, вода 10-15 литров, пакетики с чаем, сахар, печенье и т.д) ; газовую горелку или паяльную лампу; фонарик и запасные батарейки к нему; GPS-навигатор (при отсутствии можно воспользоваться смартфоном); запасной комплект тёплой одежды; листы картона, мешочки с песком или щебнем, цепи противоскольжения (как правило запасаются опытные водители)», - добавили в пресс-службе МЧС.

Кроме того, обязательно в машине должны быть запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, ремкомплект, насос, кабель для подзарядки аккумулятора, знак аварийной остановки, огнетушитель и аптечка. С таким комплектом инструментов можно помочь другим водителям, что очень важно в экстремальных условиях. Самое главное, чтобы автомобиль был в технически исправном состоянии.

« Если вы выехали и уже в дороге застала непогода , ухудшается видимость, необходимо включить противотуманные фары, а также аварийный сигнал. Следует постепенно снизить скорость, чтобы обеспечить максимально безопасное торможение в случае появления препятствий. Соблюдайте дистанцию перед впереди идущим автомобилем и не допускайте маневров обгона. Во время метели, бурана, в условиях ограниченной видимости, опасно продолжать движение по любым автодорогам, так как шансы забуксовать или оказаться в снежном плену вдали от населенного пункта велико. По возможности лучше доехать до ближайшего безопасного места, каким чаще всего на трассах вне населенных пунктов оказываются АЗС, придорожное кафе, пункт шиномонтажа, кемпинг, стоянка дальнобойщиков, парковка и т.д. Не стоит останавливаться прямо на обочине.

Если нет возможности двигаться и понимаете, что без помощи не выбраться не паникуйте, сразу звоните на телефоны экстренных служб: «112», «101», «102». Передавайте ваши координаты, информацию о происходящем вокруг, запасе топлива и т.д. Помощь обязательно прибудет.

В случае, если экстренными службами принято решение на колонное сопровождение автомобилей нужно соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим, установленный сопровождающими экстренных служб; двигаться строго в колонне, держаться только за автомобилем за которым выехали с пункта пропуска; соблюдать дистанцию от впереди идущего автомобиля, позволяющую вовремя принять решения на любые изменения либо торможение; не обгонять впереди идущие автомобили; следить за окружающей обстановкой», - заключили в МЧС.



