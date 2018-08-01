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Спасатели четырех стран отработают взаимодействие в акватории Каспия

1 Августа 2018 01:01 157
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Спасатели четырех стран отработают взаимодействие в акватории Каспия

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 2-3 августа 2018 года в Мангистауской области состоится международное комплексное учение прикаспийских государств «ТENIZ-2018», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kazembassy.ru. 

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В учении  примут участие сотрудники спасательных служб Казахстана, Азербайджана, России и Туркменистана.

Мероприятие проводится в соответствии со статьей 4 Соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море (Астрахань, 29 сентября 2014 г.).

Цель - совершенствование вопросов взаимодействия спасательных служб прикаспийских государств при реагировании на чрезвычайные ситуации в акватории Каспийского моря и приграничных территориях, повышение эффективности применения сил и средств при их совместных действиях.

Первый этап учения будет проведен 2 августа 2018 года в Актау, в рамках которого будут отработаны вопросы обмена оперативной информацией.

В ходе первого этапа предполагается развернуть оперативный штаб на базе международного морского порта Актау и в режиме видеоселектора задействовать ситуационные залы центра управления в кризисных ситуациях КЧС, ДЧС Мангистауской области, дежурные службы спасательных ведомств прикаспийских государств по отработке условных вводных.

Второй этап будет проведен 3 августа 2018 года в морском порту Баутино, который имеет соответствующую инфраструктуру - оборудован причал для морских судов, смотровая вышка, предусмотрены места для построения спасательных команд, имеются вертолетные площадки.

Спасательные подразделения прикаспийских государств совместно отработают действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасатели продемонстрируют умение искать и спасать людей, терпящих бедствие на море, оказывать первую помощь пострадавшим, эвакуировать их из воды на борт спасательного судна с применением специальных спасательных технологий.

Всего на учении привлекается более 500 человек личного состава и порядка 75 единиц специальной техники, самолет Бе-200, 6 вертолетов, а также 4 единицы морских судов и 7 единиц спасательных катеров.

 

 

 

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Ключевые слова: Азербайджан, Мангистауская область, Туркменистан, Безопасность, Россия,
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