Спасатели Атырауской области помогают жителям отрезанных водой от райцентра сел

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Кызылкогинском районе Атырауской области спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области помогают жителям отрезанных водой от райцентра сел, переправляя людей на лодках, перевозя продукты и другие предметы первой необходимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня спасатели в очередной раз переправили на лодке новорожденного младенца с мамой, который родился в райцентре Миялы. Их торжественно встретили родственники, с которыми они направились домой в село Жангельдин. Это село одно из шести оказалось отрезанным от райцентра после разлива реки Уил. Чтобы не допустить подтопления домов, пришлось вскрыть для пропуска воды дорожное полотно.

«Уже более двух недель сообщение с населенными пунктами, расположенными по другую сторону дороги, осуществляется с помощью спасателей. Для связи с районным центром на месте обрыва трассы была поставлена моторная лодка со спасателями, которые переправляют местное население. В настоящее время переправлено 4172 человека, в том числе 78 детей и пять младенцев. Жителям также помогают доставить продукты и другие предметы первой необходимости»,- сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.