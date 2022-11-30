Спасатели Астаны эвакуировали с трассы 32 граждан Таджикистана

30 Ноября 2022, 12:14

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нуждающихся в помощи людей с трассы эвакуировали столичные спасатели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«30 ноября текущего года ранним утром подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что на автодороге Астана-Кокшетау автобус с пассажирами нуждается в помощи. В результате замерзания дизтоплива произошла остановка автобуса с 32 пассажирами.

Спасатели незамедлительно направились в Акмолинскую область, где по прибытию на трассе в 10 км от Астаны приступили к проведению аварийно-спасательных работ и эвакуации людей, состоящих из граждан Таджикистана. Спасателями успешно проведена спасательная работа по эвакуации граждан. Пострадавших среди спасенных нет», - говорится в публикации пресс-службы МЧС РК в Telegram-канале.

Фото: gov.kz