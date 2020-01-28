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Спасатели Аркалыка откопали из сугробов землянку с двумя мужчинами и кошкой

28 Января 2020 16:50
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Спасатели Аркалыка откопали из сугробов землянку с двумя мужчинами и кошкой

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Аркалыка откопали из сугробов землянку, в которой находились двое мужчин и кошка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.

«23.01.2020 года со службы 112 поступил вызов, о том, что в 35 км от посёлка Аксай требуется эвакуация двух человек находящихся на территории бывшего полевого стана. Люди были направлены вместе с новым оборудованием для обработки земли. В связи с резким ухудшением погодных условий и невозможностью самостоятельно покинуть территорию, потребовалась их срочная эвакуация», - отметили в пресс-службе.

Нахождение и состояние этих людей было неизвестно из-за отсутствия связи. Поисково-спасательные работы проводились на технике высокой проходимости Нива Марш – Бронто в условиях нулевой видимости, спасательную операцию проводили спасатели подразделения города Аркалыка оперативно-спасательного отряда города Костанай Байдильдин Ж., Жармаганбетов Е., главный спасатель Жанаев А.

По истечению суток мужчин обнаружили в полностью заметенной землянке, оборудованной в земле (Корейская землянка). На момент обнаружения состояние мужчин было удовлетворительное. Пострадавших доставили в посёлок Аксай.



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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия, Видео,
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