Спасатели Алматы запустили масштабную акцию безопасности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент по ЧС города Алматы запустил акцию безопасности, направленную на предотвращение гибели детей «Лето без ЧС!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

В центральном парке Медеуского района и в сквере Спасателей Алмалинского района были развернуты «Уголки безопасности» - юных алматинцев знакомили с мотоциклетными экипажами и спасательной техникой.

Для школьников проводились эстафеты по пожарной безопасности, викторины на знание правил на водоемах и действиях при землетрясении, флэшмобы с волонтерами. Настоящим апогеем мероприятия стал «фонтан», который подарили детям пожарные - всех желающих поливали водой из пожарного и лафетного стволов. Зрелищные мероприятия были проведены во всех районах города.

В завершении все гости праздника могли сфотографироваться на фоне пожарной машины, посидеть за рулем автомобиля, примерить экипировку пожарных. Задача спасателей – пропаганда и развитие культуры безопасности детей, навыков безопасного поведения при ЧС, закрепление знаний, чтобы дети в дальнейшем смогли применить их на практике в случае экстренной ситуации.