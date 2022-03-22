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Спасатели Алматинской области эвакуировали 52 туриста, оставшихся в горной местности

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
22 Марта 2022, 11:05
Спасатели Алматинской области эвакуировали 52 туриста, оставшихся в горной местности

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Спасатели Алматинской области сообщили об эвакуации 52 человек, оставшихся в горной местности из-за поломки пассажирского автобуса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

«52 человека эвакуированы в Алматинской области.

Силами сотрудников ДЧС Алматинской области (три сотрудника и одна единица техники КамАЗ «Вахтовка») эвакуированы 52 пассажира, которые остались в горной местности в связи с поломкой пассажирского автобуса, в 25-ти км от с. Нура Енбекшиказаского района, в районе Кокпектинского перевала, горы Богуты.

Группа туристов в количестве 52 человек (жители г. Алматы) доставлены до ближайшего населенного пункта (с. Нура), которые в дальнейшем самостоятельно на попутном транспорте направились по месту жительства», - говорится в публикации ДЧС Алматинской области в Instagram.

Алматинская область   Туризм   Происшествия   Транспорт   Общество   ДЧС  
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