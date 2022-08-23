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    11:47, 23 Август 2022 | GMT +6

    Спасатели Абайской области нашли заблудившихся в лесу четырех человек

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области было зафиксировано 3 случая, когда люди потерялись в лесу. Об этом передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz .

    В пресс-службе ДЧС региона сообщили, что первый случай произошел в Бородулихинском районе. Женщина с дочерью заблудились в лесу. Сотрудники РОЧС Бородулихинского района нашли их через час, после того как поступил звонок на пульт оперативного дежурного.

    На следующий день поступила информация, что в Шульбинском лесу потерялся мужчина. К месту, направили сотрудников лесного резервата «Семей Орманы» Новошульбинского филиала. Также информация была передана службе «102» и ответственному по РОЧС Бородулихинского района. Лесники центрального лесничества нашли заблудившегося мужчину в лесу.

    Кроме того, поступило сообщение, о том, что в лесу пропал еще один человек. Он выехал на личном автотранспорте из Шемонаихи в сельский округ. Мужчину нашли в 5 утра.

    «Благодаря слаженным действиям сотрудников органов гражданской защиты во всех случаях люди были найдены и эвакуированы в ближайшие населенные пункты в удовлетворительном состоянии», — пояснили в пресс-службе ДЧС Абайской области.





    Фото: semeynews.kz

    Теги:
    Спасение Абайская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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