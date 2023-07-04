Спасатель вернул к жизни тонувшего жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в озере Большой Тарангул, едва не погиб 30-летний мужчина. Буквально вернул к жизни его спасатель Вячеслав Яковлев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в минувшие выходные. Компания молодых людей отдыхала на берегу озера, купались. Через некоторое время один из них пропал из виду. Друзья нырнули за ним в водоем, чудом нашли мужчину уже без признаков жизни. Вызвали скорую помощь и пытались сами провести реанимационные мероприятия. В это же время к месту происшествия подъехал спасатель Вячеслав Яковлев.

Искусственное дыхание спасатель делал до тех пор, пока не уловил слабый пульс у пострадавшего. Когда приехали медики, мужчина уже самостоятельно дышал и в госпитализации не нуждался.

Главный спасатель оперативно-спасательного отряда В. Яковлев служил в морской авиации. В спасательной службе - 23 года. И почти все время работает спасателем на озере Большой Тарангул. За образцовое выполнение своих обязанностей был неоднократно награжден благодарственными письмами, грамотами и ведомственными наградами МЧС РК.