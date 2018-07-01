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Спасатель спустился с крыши на балкон за 4-летней девочкой

21 Июля 2018 01:31 347
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Спасатель спустился с крыши на балкон за 4-летней девочкой

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники спасательного подразделения в городе Екибастуз предотвратили несчастный случай, передает МИА «Казинформ». 

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20 июля в 11.57 на пульт дежурного по номеру112 поступило сообщение о том, что ребенок сидит на балконе одной из квартир дома по улице Ауэзова.

Прибыв на место, спасатели Нурболат Камзин, Казбек Бейсембаев и Динмухамбет Накенов приняли решение спуститься в квартиру, находящуюся на третьем этаже, с крыши дома.

Сидевшая на перилах балкона 4-летняя девочка после уговоров собравшихся людей спустилась с них и побежала на балкон соседней комнаты, на который к этому времени спустился Динмухамбет Накенов.  

В этот раз трагедии удалось избежать. Департамент по ЧС Павлодарской области напоминает о правилах, которые уберегут детей от беды:

- не оставлять открытыми окна и двери балкона, когда ребенок остается без присмотра взрослых;

- не рассчитывать на москитные сетки, они не уберегут от падения;

- оборудовать окна ручками с замками, блокирующими открывание;

- не привлекать внимание ребенка к манипуляциям взрослого по открыванию окна, чтобы он не мог это повторить;

- учитывать расстановку мебели, чтобы ребенок не мог забраться на окно;

- до определенного возраста нежелательно, чтобы ребенок был свидетелем неразумных поступков взрослых, связанных с рисками;

- помнить, что у маленьких детей приглушено  чувство опасности и страха. 

 

 

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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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