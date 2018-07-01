Спасатель спустился с крыши на балкон за 4-летней девочкой
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники спасательного подразделения в городе Екибастуз предотвратили несчастный случай, передает МИА «Казинформ».
20 июля в 11.57 на пульт дежурного по номеру112 поступило сообщение о том, что ребенок сидит на балконе одной из квартир дома по улице Ауэзова.
Прибыв на место, спасатели Нурболат Камзин, Казбек Бейсембаев и Динмухамбет Накенов приняли решение спуститься в квартиру, находящуюся на третьем этаже, с крыши дома.
Сидевшая на перилах балкона 4-летняя девочка после уговоров собравшихся людей спустилась с них и побежала на балкон соседней комнаты, на который к этому времени спустился Динмухамбет Накенов.
В этот раз трагедии удалось избежать. Департамент по ЧС Павлодарской области напоминает о правилах, которые уберегут детей от беды:
- не оставлять открытыми окна и двери балкона, когда ребенок остается без присмотра взрослых;
- не рассчитывать на москитные сетки, они не уберегут от падения;
- оборудовать окна ручками с замками, блокирующими открывание;
- не привлекать внимание ребенка к манипуляциям взрослого по открыванию окна, чтобы он не мог это повторить;
- учитывать расстановку мебели, чтобы ребенок не мог забраться на окно;
- до определенного возраста нежелательно, чтобы ребенок был свидетелем неразумных поступков взрослых, связанных с рисками;
- помнить, что у маленьких детей приглушено чувство опасности и страха.
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