Спасатель предотвратил суицид в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске молодой человек грозил выпрыгнуть из окна. Несостоявшегося суицидника буквально втолкнул в квартиру спустившийся с верхнего этажа спасатель Айбол Отарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, накануне вечером поступил звонок о попытке самоубийства. Оперативному дежурному сообщили, что в микрорайоне «Береке» юноша стоит на карнизе окна квартиры, расположенной на 4-м этаже. Парень был явно в неадекватном состоянии, что-то кричал, периодически заходил в квартиру и снова выходил на карниз.

Полицейские пытались уговорить его не совершать необдуманного поступка. Попытки подойти ближе только вызывали волну ярости со стороны молодого человека. Внизу оперативно натянули спасательное полотно, которое крепко держали пожарные-спасатели, сотрудники полиции и неравнодушные жители.

Фото: пресс-служба ДЧС СКО

«Сразу понял – надо действовать, используя альпинистское снаряжение. Поднялся с ребятами на 5-й этаж. Закрепил на себе прочную альпинистскую веревку, стал осторожно спускаться вниз. Задача была такая – незаметно подобраться к окну, выбрать момент и втолкнуть его внутрь, в квартиру. Пришлось ждать, затаившись в темноте. Но все окончилось благополучно и для него, и для меня», - прокомментировал Айбол Отарбаев.

Команда спасателей – Досым Жуманов, Самат Ахметжанов и Едил Зикрин – страховали Айбола. Ослабили веревку по его сигналу. Он оттолкнулся от стены, влетел в окно, втолкнув, как и было задумано, парня в квартиру.

Айбол Отарбаев работает в оперативно-спасательном отряде восемь лет.