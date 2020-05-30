Спасательными средствами оснастят все патрульные машины в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области планируют укомплектовать спасательными средствами все экипажи патрульной полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе департамента полиции объяснили это решение тем, что стражи порядка часто первыми прибывают на место происшествия и помогают попавшим в беду людям. Специальное оборудование им просто необходимо.
В прошлом году приближенные к водоемам экипажи патрульной полиции укомплектовали спасательными средствами. Спасательные жилеты, круги, веревки, пожарные покрывала, ножницы по металлу, фонари - у североказахстанских полицейских есть 20 комплектов на случай ЧС. Все это уже не раз помогало спасти жизни людей.
В департаменте полиции планируют укомплектовать спасательными средствами все патрули.
«Все эти средства являются большим подспорьем в работе сотрудников полиции. Нередко они помогают на дорогах водителям. Были случаи на трассах, когда машины начинали гореть. Инспекторы спасали людей и в дорожных авариях. В таких случаях спасательные наборы просто незаменимы», - сказал командир батальона патрульной полиции ДП СКО подполковник полиции Ерлан Мадиев.
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