Спасательные работы проводятся в поселке Коянды в Акмолинской области

КОЯНДЫ. КАЗИНФОРМ - В селе Коянды пристоличного Целиноградского района производятся аварийно-спасательные работы по откачке талой воды, где в результате интенсивного таяния снега и скопления талых вод произошло подтопление трех домов и дворовой территории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, с 25 марта областные службы гражданской защиты перешли на режим «повышенная готовность». В паводкоопасный район направлены дополнительные силы подразделений ДЧС и соответствующие техники. Подготовлены пункты эвакуации.

Совместными усилиями спасателей Акмолинской области, г. Нур-Султана и местными исполнительными органами круглосуточно ведутся работы по откачке талых вод. Для этих целей задействованы 49 человек, 17 ед. техники, 9 ед. мотопомп.

Кроме того, ведутся работы по откачке талых вод в поселках Талапкер, Караоткель, Коянды, Арайлы, Каражар, Кызылжар, Акмол, Косшы, Кабанбай батыр, Кызылсуат и Жарлыколь Целиноградского района.

Сегодня в 10:35 часов из г.Нур-Султана вылетел вертолет АО «Казавиаспас» МИ-869 для мониторинга паводковой обстановки, маршрут Вячеславское водохранилище-Коянды-Илинка-Преображенский контррегулятор. На борту вертолета находятся представители ДЧС, акимата Акмолинской области, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, РГП «Казгидромет»

В Акмолинской области для недопущения подтоплений от таяние снега в населенных пунктах проводятся мероприятия по вывозу снега, всего по области вывезено 447 813,76 м. куб. снега, произведена откачка 177921,8 м. куб талой воды, набрано и уложено 13482 мешков с инертным материалам, укреплено 2511 метр дамб, очищено 128084,61 метров водоотводных каналов и арыков, обустроено 2099 метров каналов и арыков.