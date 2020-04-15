Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Спасательные подразделения Жамбылской области готовы к паводкам

Автор:  
Галина Скрипник
15 Апреля 2020, 09:00
Спасательные подразделения Жамбылской области готовы к паводкам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области проверили готовность к паводковой ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по ЧС.

Отметим, что в Жамбылской области ведется постоянный контроль за состоянием и наполнением водохранилищ, гидроузлов. Разработаны графики режима работы крупных водохранилищ. Расходы воды по рекам в данное время не превышают среднемноголетних значений, в крупных водохранилищах имеется резерв объема. Для раннего оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на плотине Кировского водохранилища, расположенного на территории Кыргызской Республики, для взаимного оповещения органов госуправления, решены все технические вопросы.

Для Жамбылской области паводки характерны в период со второй декады февраля по апрель, пояснили в пресс-службе ведомства. При этом формирование значительных зон затопления возможно при выходе воды за пределы пойм рек Шу, Талас и Аса. Специалисты не исключают прохождение локальных грязеселевых потоков по рекам Каракунуз, Ргайты, Аспара, Мерке, Каракистак, Каинды, Аксай и Коксай в пяти предгорных районах (Жуалынский, Меркенский, Рыскуловский, Кордайский, Таласский).

«Нынешняя зима в нашем регионе выдалась малоснежной, но специалисты департамента по ЧС не теряют бдительности и проводят все необходимые мероприятия, - рассказала главный специалист ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева. - Для предупреждения и оперативного реагирования на паводковую ситуацию в области произведена корректировка сил и средств служб гражданской защиты области, привлекаемых в случае угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним периодом. Проверена готовность сил и средств службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области к реагированию паводковой ситуации на территории Республики Казахстан».

В ведомстве подчеркнули, что при необходимости, силы и средства ДЧС Жамбылской области готовы оказать помощь в борьбе с весенними ЧС другим регионам страны. Для выдвижения в другие области приведены в готовность 26 человек и шесть единпиц техники со специальным снаряжением и плавсредствами. Для безопасности личного состава при проведении аварийно-спасательных работ руководством департамента проведен инструктаж.

photo

photo

«В рамках республиканского командно-штабного учения «Коктем» проведены тактико-специальные учения с привлечением всех заинтересованных органов. Для защиты населенных пунктов, объектов хозяйствования и населения в области реализуются мероприятия по регулированию водных объектов, поддержанию безопасного уровня воды в них, повышению устойчивости водохранилищ и гидроузлов. Разработаны графики режима работы крупных водохранилищ (Кировского, Тасоткельского, Терс-Ащибулакского), осуществляется контроль за их наполнением», - говорит спикер.

photo

Как рассказали в ДЧС области, 14 апреля для совершенствования и повышения уровня реагирования, в целях отработки совместных действий «Казавиаспас» и спасательными подразделениями ДЧС области произведён учебно-тренировочный полет.

«По легенде, на территории Рыскуловского района образовались склоновые стоки, вследствие чего подтоплено несколько сел и участков автомобильных дорог, причем проходимость дорог для легковой и грузовой техники не возможна. Из-за подтопления произошло обрушение стен кошары, построенной из саманного кирпича, имеется двое пострадавших. Для их поиска и спасения на место происшествия вертолетом доставлены поисково-спасательная и кинологическая группы. На месте кинологический расчет провёл поисковые работы пострадавших, спасательная группа извлекла их из-под завала, оказала первую медицинскую помощь и передала экипажу вертолёта для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение», - рассказали о прошедшей учебной тренировке в ДЧС Жамбылской области.

Отметим, что на территории области создано около двухсот группировок сил и средств спасательных подразделений, обученных действовать в условиях паводка.

photo


Жамбылская область   Паводок  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области