Спасатель из Атырау обновил рекорд страны, протащив 7 вагонов весом 165 тонн
В Атырауской области спасатель службы по чрезвычайным ситуациям Ерсейіт Бралин обновил рекорд страны, протащив семь грузовых железнодорожных вагонов общей массой 165 тонн, передает корреспондент Kazinform.
Рекордное достижение было зафиксировано на железнодорожном вокзале Курмангазинского района. Ерсейит Бралин сумел протащить вагоны на расстояние 9 метров 75 сантиметров. Поддержать спасателя на мероприятие собрались жители района.
36-летний Ерсейит Бралин работает в системе службы по чрезвычайным ситуациям с 2013 года.
— Ерсейит Бралин наряду со службой добился высоких результатов и в спорте. Он является призером международных и республиканских соревнований по пауэрлифтингу, а в 2023 году получил звание мастера спорта Республики Казахстан. В 2024 году на чемпионате мира, который проходил в Кыргызстане, он стал чемпионом мира в весовой категории до 100 килограммов, а в том же году установил рекорд, протащив вагон массой 94 тонны. В 2025 году занял 1 место на чемпионате Азии и 3 место на чемпионате мира. В 2026 году стал победителем чемпионата Казахстана, — сообщили в пресс-службе ДЧС области.
Ранее мировой рекорд установила учительница из Астаны, протащив автобус весом 13,5 тонны.