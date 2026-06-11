Спасатель из Атырау обновил рекорд страны, протащив 7 вагонов весом 165 тонн

Рекордное достижение было зафиксировано на железнодорожном вокзале Курмангазинского района. Ерсейит Бралин сумел протащить вагоны на расстояние 9 метров 75 сантиметров. Поддержать спасателя на мероприятие собрались жители района.

36-летний Ерсейит Бралин работает в системе службы по чрезвычайным ситуациям с 2013 года.

— Ерсейит Бралин наряду со службой добился высоких результатов и в спорте. Он является призером международных и республиканских соревнований по пауэрлифтингу, а в 2023 году получил звание мастера спорта Республики Казахстан. В 2024 году на чемпионате мира, который проходил в Кыргызстане, он стал чемпионом мира в весовой категории до 100 килограммов, а в том же году установил рекорд, протащив вагон массой 94 тонны. В 2025 году занял 1 место на чемпионате Азии и 3 место на чемпионате мира. В 2026 году стал победителем чемпионата Казахстана, — сообщили в пресс-службе ДЧС области.