Спасать новорожденных в Атырау поможет терапевтическая гипотермия

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау спасать новорожденных поможет терапевтическая гипотермия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Областному перинатальному центру передан комплекс для терапевтической гипотермии – аппараты TecoTerm Neo и электроэнцефалографии. Это медицинское оборудование поможет снизить смертность новорожденных, вызванную тяжелыми формами гипоксии.

«Поскольку в структуре младенческой смертности одной из главных причин гибели младенцев является поражение центральной нервной системы, из которых 70% — это следствие перенесенной гипоксии. Аппарат гипотермии делает очень тонкую и жизненно важную работу. Он аккуратно, очень точной дозировкой уровня температуры охлаждает все тело новорожденного или его части. Точечные температурные воздействия позволяют корректировать кровоток и тем самым контролировать восстановление клеток или пораженных участков головного мозга младенцев. При этом очень важно применить терапевтическую гипотермию в самые первые часы и даже минуты жизни новорожденного. Тогда есть шанс восстановить работу клеток головного мозга», - рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Пояснив, что если такого аппарата нет в роддоме, ребенок с большой долей вероятности останется с тяжелыми функциональными поражениями центральной нервной системы, а в худшем случае может умереть. Во многих странах мира рекомендуется начинать терапевтическую гипотермию сразу после проведения новорожденному реанимационных мероприятий.

Напомним, на днях сообщалось, что аналогичная аппаратура появилась в Туркестанском областном перинатальном центре.







