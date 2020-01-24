+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 2 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Спасать новорожденных в Атырау поможет терапевтическая гипотермия

24 Января 2020 22:55
Поделиться:
Спасать новорожденных в Атырау поможет терапевтическая гипотермия

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау спасать новорожденных поможет терапевтическая гипотермия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие вопросы здравоохранения рассмотрели в Алматы
19 крупных медцентров построят в Казахстане до 2026 года Новое оборудование для жизнеобеспечения новорожденных появилось в Туркестанском перинатальном центре Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой Медицинского центра психиатрического здоровья в столице

Областному перинатальному центру передан комплекс для терапевтической гипотермии – аппараты TecoTerm Neo и электроэнцефалографии. Это медицинское оборудование поможет снизить смертность новорожденных, вызванную тяжелыми формами гипоксии.

«Поскольку в структуре младенческой смертности одной из главных причин гибели младенцев является поражение центральной нервной системы, из которых 70% — это следствие перенесенной гипоксии. Аппарат гипотермии делает очень тонкую и жизненно важную работу. Он аккуратно, очень точной дозировкой уровня температуры охлаждает все тело новорожденного или его части. Точечные температурные воздействия позволяют корректировать кровоток и тем самым контролировать восстановление клеток или пораженных участков головного мозга младенцев. При этом очень важно применить терапевтическую гипотермию в самые первые часы и даже минуты жизни новорожденного. Тогда есть шанс восстановить работу клеток головного мозга», - рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Пояснив, что если такого аппарата нет в роддоме, ребенок с большой долей вероятности останется с тяжелыми функциональными поражениями центральной нервной системы, а в худшем случае может умереть. Во многих странах мира рекомендуется начинать терапевтическую гипотермию сразу после проведения новорожденному реанимационных мероприятий.

Напомним, на днях сообщалось, что аналогичная аппаратура появилась в Туркестанском областном перинатальном центре.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив