    15:21, 23 Март 2026 | GMT +5

    Спасает людей и возрождает традиции: пожарный из Карагандинской области разводит тазы

    Служба в пожарной части и сохранение национального наследия — для Азамата Токешова это не противоречие, а образ жизни. Вне службы он посвящает себя древнему искусству саятшылық и воспитанию охотничьих собак, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожарный из Бухар-Жырауского района Карагандинской области Азамат Токешов успешно совмещает службу и увлечение национальными видами спорта. В свободное время он занимается разведением и тренировкой тазы, внося вклад в сохранение традиций казахской охоты.

    Азамат живет и работает в сельском округе Кушокы. В системе гражданской защиты он служит уже около десяти лет. Профессию выбрал осознанно — желание помогать людям и быть полезным обществу стало определяющим.

    — Спасать жизни — большая ответственность и благородное дело. Наша задача — защищать людей и их дома от пожаров и других чрезвычайных ситуаций, — отмечает он.

    Вне службы Азамат посвящает себя саятшылық — традиционному искусству охоты с ловчими птицами и охотничьими собаками. Эта практика, включенная в 2021 году в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, на протяжении веков передается из поколения в поколение и занимает особое место в казахской культуре.

    Сегодня у Азамата есть беркут и восемь тазы. Разведением собак он занимается с 2018 года, хотя интерес к национальным традициям появился еще в детстве. Со временем увлечение переросло в серьезное дело.

    — Тазы — умные, быстрые и выносливые собаки с благородным характером. Для казахского народа это не просто порода, а часть истории и культуры. Для меня они и верные друзья и надежные напарники, — говорит он.

    Упорство и любовь к делу уже принесли результат. В прошлом году на республиканских соревнованиях по шырга тарту «Кумай тазы», посвященных 180-летию Абая Кунанбаева, Азамат вместе со своей собакой по кличке Желкара завоевал первое место.

    Ранее сообщалось, что режиссер Канат Бейсекеев представил документальный фильм «Тазы», посвященный охотничьей природе Казахстана и людям, которые сохраняют эту уникальную породу собак. 

    Айзада Агильбаева
