Спас людей из горящего авто: павлодарца наградили за героический поступок

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Героический поступок сельчанин из Павлодарской области совершил в августе, сегодня его наградили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Накануне Дня семьи глава Павлодарской области побывал у жителя Маралды Еркебулана Жузбаева. В августе сельчанин успел вытащить из горящего автомобиля четырех человек, после чего машина взорвалась. Аким решил отметить поступок мужчины.

«Навестил семью настоящего героя Еркебулана Жузбаева. Наградил знаком «За заслуги перед областью» и поощрил материально. Скромные, добродушные люди — не отпустили с пустыми руками! Горжусь своими земляками!» - написал Абылкаир Скаков в сториз Instagram.

42-летний Еркебулан Жузбаев помог людям, которые 26 августа попали в ДТП на трассе Павлодар-Шарбакты. Легковой автомобиль столкнулся с прицепом КамАЗа, после чего сразу загорелся. Несмотря на угрозу взрыва, Еркебулан сам вытащил двух человек из охваченного огнем, еще двоих помог вызволить очевидец.