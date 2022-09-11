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    01:22, 11 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Спас людей из горящего авто: павлодарца наградили за героический поступок

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Героический поступок сельчанин из Павлодарской области совершил в августе, сегодня его наградили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Накануне Дня семьи глава Павлодарской области побывал у жителя Маралды Еркебулана Жузбаева. В августе сельчанин успел вытащить из горящего автомобиля четырех человек, после чего машина взорвалась. Аким решил отметить поступок мужчины.

    «Навестил семью настоящего героя Еркебулана Жузбаева. Наградил знаком «За заслуги перед областью» и поощрил материально. Скромные, добродушные люди — не отпустили с пустыми руками! Горжусь своими земляками!» - написал Абылкаир Скаков в сториз Instagram.

    42-летний Еркебулан Жузбаев помог людям, которые 26 августа попали в ДТП на трассе Павлодар-Шарбакты. Легковой автомобиль столкнулся с прицепом КамАЗа, после чего сразу загорелся. Несмотря на угрозу взрыва, Еркебулан сам вытащил двух человек из охваченного огнем, еще двоих помог вызволить очевидец.


    Теги:
    Акимат Общество Спасение Павлодарская область
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