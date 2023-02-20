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Спартакиада в честь 30-летия казахстанского космоса прошла в Астане и Акмолинской области

Автор:  
Сара Кабикызы
20 Февраля 2023, 21:27
Спартакиада в честь 30-летия казахстанского космоса прошла в Астане и Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В канун знаменательной даты – 30-летия казахстанского космоса, которая отмечается 24 февраля 2023 года, в столице состоялись спортивные соревнования среди коллективов космической отрасли и структурных подразделений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Места дислокаций спортсменов распределились по видам состязаний – лыжники на лесной трассе рядом с Центром космической связи «Акколь», теннисисты – в новом центре настольного тенниса ADD Table Tennis Center Astana. Этот суперсовременный спортивный центр был впервые открыт в Астане совсем недавно – в декабре прошлого года при участии Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Футболисты разместились в спортзале Astana IT University.

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Всего в состязаниях приняли участие около ста человек. Самыми яркими были соревнования по лыжной гонке. Мужчины прошли дистанцию в 5 км, женщины в 3 км. Победителям были вручены призы от организатора соревнований АО «Республиканский центр космической связи». Судьи специальным призом отметили забег сотрудницы Казкосмоса, которая по ошибке прошла мужскую дистанцию и финишировала последней, но в итоге по времени догнала победителей мужской команды. Среди болельщиков лыжной «космической гонки» были семьи, дети сотрудников, у которых была возможность покататься на коньках и санках.

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Участие в настольных теннисных боях на звание лучшей «космической ракетки» приняли 10 команд, по пять от Казкосмоса и МЦРИАП РК. Звание первой ракетки на Кубок Казкосмоса получила команда самого Аэрокосмического комитета, победившая в финальном поединке сборную команду АО «Республиканский центр космической связи». 3 место по итогам турнира заняла команда «Омега» АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары».

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Как отметил представитель Федерации настольного тенниса Казахстана, предприятия космической отрасли принимают активное участие в популяризации этого вида спорта.

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Все команды-призеры получили кубки, медали и дипломы, специальную грамоту «за волю к победе» самому активному игроку вручил председатель Казкосмоса Баубек Оралмагамбетов. Обладателем этого звания стал капитан команды «KazSat» Роман Акимов.

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Самым зрелищным оказался турнир по мини-футболу. В состязаниях приняли участие четыре команды от структурных подразделений МЦРИАП РК и три команды от Казкосмоса. В решающем финальном поединке победа досталась футболистам РЦКС, на втором месте сборная команда министерства, третьими стали любители футбола компании ҚҒС. Организатор турнира ТОО «Ғалам» оказался на четвертом месте.

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Как отметил один из участников спортивной космической спартакиады, экс-руководитель Казкосмоса Еркин Шаймагамбетов, «воля к победе, упорство, сплоченность, командный дух – качества, которые прививает спорт, дают поддержку, стимул, отличный досуг и новые силы для людей. И у коллег есть планы достичь новых высот не только в спорте, но и в дальнейшем развитии казахстанского космоса».

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Астана   Акмолинская область   Освоение космоса  
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