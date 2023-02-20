Спартакиада в честь 30-летия казахстанского космоса прошла в Астане и Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В канун знаменательной даты – 30-летия казахстанского космоса, которая отмечается 24 февраля 2023 года, в столице состоялись спортивные соревнования среди коллективов космической отрасли и структурных подразделений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Места дислокаций спортсменов распределились по видам состязаний – лыжники на лесной трассе рядом с Центром космической связи «Акколь», теннисисты – в новом центре настольного тенниса ADD Table Tennis Center Astana. Этот суперсовременный спортивный центр был впервые открыт в Астане совсем недавно – в декабре прошлого года при участии Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Футболисты разместились в спортзале Astana IT University.

Всего в состязаниях приняли участие около ста человек. Самыми яркими были соревнования по лыжной гонке. Мужчины прошли дистанцию в 5 км, женщины в 3 км. Победителям были вручены призы от организатора соревнований АО «Республиканский центр космической связи». Судьи специальным призом отметили забег сотрудницы Казкосмоса, которая по ошибке прошла мужскую дистанцию и финишировала последней, но в итоге по времени догнала победителей мужской команды. Среди болельщиков лыжной «космической гонки» были семьи, дети сотрудников, у которых была возможность покататься на коньках и санках.

Участие в настольных теннисных боях на звание лучшей «космической ракетки» приняли 10 команд, по пять от Казкосмоса и МЦРИАП РК. Звание первой ракетки на Кубок Казкосмоса получила команда самого Аэрокосмического комитета, победившая в финальном поединке сборную команду АО «Республиканский центр космической связи». 3 место по итогам турнира заняла команда «Омега» АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары».

Как отметил представитель Федерации настольного тенниса Казахстана, предприятия космической отрасли принимают активное участие в популяризации этого вида спорта.

Все команды-призеры получили кубки, медали и дипломы, специальную грамоту «за волю к победе» самому активному игроку вручил председатель Казкосмоса Баубек Оралмагамбетов. Обладателем этого звания стал капитан команды «KazSat» Роман Акимов.

Самым зрелищным оказался турнир по мини-футболу. В состязаниях приняли участие четыре команды от структурных подразделений МЦРИАП РК и три команды от Казкосмоса. В решающем финальном поединке победа досталась футболистам РЦКС, на втором месте сборная команда министерства, третьими стали любители футбола компании ҚҒС. Организатор турнира ТОО «Ғалам» оказался на четвертом месте.

Как отметил один из участников спортивной космической спартакиады, экс-руководитель Казкосмоса Еркин Шаймагамбетов, «воля к победе, упорство, сплоченность, командный дух – качества, которые прививает спорт, дают поддержку, стимул, отличный досуг и новые силы для людей. И у коллег есть планы достичь новых высот не только в спорте, но и в дальнейшем развитии казахстанского космоса».