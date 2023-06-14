Спартакиада среди госслужащих прошла в Караганде
В программе соревнований были четыре вида спорта.
В волейболе лучшими стали спортсмены Актогайского района, на втором месте команда Каркаралинского района, на третьем – Нуринский район.
«Я в третий раз участвую в этой спартакиаде. Два года назад Нуринский район стал победителем по волейболу. В этот раз готовились к соревнованиям недолго, тренировались после работы. Хорошо, что в нашем районе построили оздоровительный комплекс. Спартакиада – хорошая возможность сдружить коллектив, познакомиться с коллегами, заняться спортом», – сказал работник аппарата акима Нуринского района Козы Байталяков.
В соревнованиях по мини-футболу места распределились следующим образом: первое – Карагандинская область, второе – Балхаш, третье – Караганда.
В настольном теннисе победили спортсмены из Абайского района, серебро у Каркаралинского района, бронза у Приозёрска.
Лучшими пловцами стали госслужащие Карагандинской области, на втором месте Сарань, замыкает тройку лидеров Темиртау.
Победители и призеры награждены кубками, дипломами и медалями.
По итогам спартакиады определят сборную команду Карагандинской области. Она примет участие в Республиканской спартакиаде среди госслужащих в Талдыкоргане 20–25 июня 2023 года.