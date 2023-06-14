Спартакиада среди госслужащих прошла в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области прошла ХХІІІ Спартакиада государственных служащих. В состязаниях приняли участие работники акиматов районов и городов, а также их структурные подразделения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В программе соревнований были четыре вида спорта.

В волейболе лучшими стали спортсмены Актогайского района, на втором месте команда Каркаралинского района, на третьем – Нуринский район.

«Я в третий раз участвую в этой спартакиаде. Два года назад Нуринский район стал победителем по волейболу. В этот раз готовились к соревнованиям недолго, тренировались после работы. Хорошо, что в нашем районе построили оздоровительный комплекс. Спартакиада – хорошая возможность сдружить коллектив, познакомиться с коллегами, заняться спортом», – сказал работник аппарата акима Нуринского района Козы Байталяков.

В соревнованиях по мини-футболу места распределились следующим образом: первое – Карагандинская область, второе – Балхаш, третье – Караганда.

В настольном теннисе победили спортсмены из Абайского района, серебро у Каркаралинского района, бронза у Приозёрска.

Лучшими пловцами стали госслужащие Карагандинской области, на втором месте Сарань, замыкает тройку лидеров Темиртау.

Победители и призеры награждены кубками, дипломами и медалями.

По итогам спартакиады определят сборную команду Карагандинской области. Она примет участие в Республиканской спартакиаде среди госслужащих в Талдыкоргане 20–25 июня 2023 года.