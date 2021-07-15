Спартакиада по национальным видам спорта прошла в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На чемпионство претендовали спортсмены из всех районов Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта региона.

Областная спартакиада «Кулагер» собрала на красноярском ипподроме, что близ г. Кокшетау, немало любителей национальных и народных видов спорта.

Соревнования посвящены 30-летию Независимости Республики Казахстан и 150-летию великого казахского борца Кажымукана Мунайтпасова.

Главная цель — пропаганда национальных видов спорта, формирование здорового образа жизни. Участие принимают команды из 17 районов области, городов Кокшетау и Степногорск.

После отборочных туров в городах и районах Акмолинской области сильнейшие встретились здесь, чтобы в финалах выявить победителей в таких видах спорта, как кокпар, қазақ күресі, армрестлинг, гиревой спорт, тоғызқұмалақ, асық ату, городошный спорт, аударыспак, теңге ілу, жамбы ату и бәйге.

Большинство участников — известные спортсмены, за плечами которых немало побед.

Спортивное состязание уже давно стало традиционным. Все команды показали хорошую подготовку. По сумме всех 11 видов спорта уверенную победу одержала команда из города Кокшетау, на втором месте спортсмены Целиноградского района, бронзовыми призерами стали представители Зерендинского района.

В Акмолинской области развитию национальных видов спорта уделяется особое внимание. В Кокшетау действует областная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта им. Балуана Шолака с филиалами в районах области.

Руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев уверен, что из акмолинских сельских спортсменов вырастет еще немало чемпионов и призеров самых престижных международных состязаний.

«За годы независимости в нашей стране наряду с древними традициями казахского народа начали возрождаться и национальные виды спорта. На данный момент им уделяется особое внимание. Национальные виды спорта являются доминирующими среди других. Они выходят на международную арену благодаря привлекательным турнирам, которые показывают дух и историю казахского народа», - сказал Асет Букубаев.

Не случайно ежегодно областная спартакиада меняет свое место проведения, это сделано для того чтобы на местах росла и укреплялась материальная база национальных видов спорта, строились ипподромы и спортивные площадки, чтобы жители регионов имели возможность воочию увидеть захватывающие спортивные баталии среди лучших представителей регионов.