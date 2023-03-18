Спартакиада Казахстана по настольному теннису пройдет в Караганде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 20 по 26 марта в карагандинском Центре настольного тенниса Saryarka пройдёт VI летняя Спартакиада Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

На ней выступят все сильнейшие спортсмены: Кирилл Герасименко (Астана), Алан Курмангалиев (Караганда), Зауреш Акашева (Караганда), Сарвиноз Миркадирова (Шымкент), Анастасия Лаврова (Астана), Денис Жолудев (Усть-Каменогорск), Анель Бахыт (Шымкент), Ангелина Романовская (Павлодарская область), Искандер Харки (Жамбылская область), Сагантай Курмамбаев (Усть-Каменогорск), Бакдаулет Акимали (Шымкент), Айя Алимбаева (Алматы), Владислав Захаров (Караганда) и другие.

Медали будут разыграны в командном зачёте, в личном, в парном и в смешанном разрядах.