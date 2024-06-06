Перспективы казахстанцев на олимпийском ковре мы попросили прокомментировать заслуженного тренера Казахстана, экс-наставника национальной команды Казахстана, а ныне тренера-преподавателя РШИ им. Каркена Ахметова Алтая Танабаева.

— Каждый из наших ребят — Азамат Даулетбеков, Алишер Ергали и Юсуп Батырмурзаев, имеют большие возможности для успешного выступления в Париже. Все три спортсмена входят в число сильнейших борцов планеты в своих весовых категориях, каждый имеет за плечами немалый опыт выступлений на мировой арене. От тренерского штаба зависит возможность подведения ребят на пик формы, чтобы на коврах Парижа мы увидели лучшее качество борьбы в исполнении казахстанцев. Безусловно, в каждом весе разыгрывается только по одному комплекту медалей и задачу выиграть такой престижный турнир ставят все 16 атлетов в каждом весе, завоевавших право представлять свои страны на Олимпиаде. Но все мы понимаем, что при оптимальном варианте подготовки, наши специалисты и болельщики вправе рассчитывать на Даулетбекова, Ергали и Батырмурзаева, на их итоговый успех в столице Франции, — говорит именитый специалист.

По словам наставника, при окончательном выборе олимпийского состава тренеры должны во главу угла ставить спортивный принцип.

— Заметил в нашем спорте в последнее время не совсем здоровую тенденцию, когда в преддверии важных соревнований в некоторых командах, в частности в боксе и в дзюдо, проводят спарринги. А для чего тогда проводить чемпионат Казахстана? А где же место тренерскому искусству и чутью? В конце концов, именно наставники будут отвечать за конечный результат. Раз мы доверили им, пусть берут на себя ответственность за формирование состава и итоговые показатели своих подопечных. Мы должны соответственно относиться к спорту высших достижений и четко следовать справедливости. В начале года было озвучено, кто из борцов на какой старт поедет согласно занятых призовых мест на чемпионате республики. В связи с тем, что у Даулетбекова имелась лицензия (Азамат Даулетбеков стал обладателем олимпийской путевки в 2023 году по итогам чемпионата мира в Белграде) он пропускал турнир. А Ергали и Батырмурзаев оказались на голову сильнее всех конкурентов, заслуженно выиграв первенство страны и тем самым застолбив за собой право участия на лицензионном турнире. На квалификационных соревнованиях оба борца выполнили задачу и теперь планомерно без лишней нервотрепки должны готовиться к Парижу. Вспомните решаюший поединок на чемпионате РК веса до 97 кг, который стал тогда настоящим украшением всего чемпионата. Проигрывая по ходу схватки Ризабеку Айтмухану Алишер Ергали смог в красивом ключе перевернуть ход встречи и отпраздновать красивую победу. Думаю, время Ризабека настанет после ОИ в Париже. Никто не может отнимать право защищать честь страны этим летом Алишера Ергали. Это будет несправедливо по отношению к самому Ергали и всему нашему виду спорта. Да, такие случаи имеют место быть, когда олимпийскую лицензию выигрывает один борец, а на Олимпиаду отправляют другого. Для этого должны быть веские факторы и обстоятельства. Сегодня таких предпосылок нет, — подытожил ЗТ РК.