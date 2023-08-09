Спад жары ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После длительной жары 10-12 августа жители большинства регионов Казахстана почувствуют прохладу арктического воздуха, при этом на юге, востоке страны сохранится влияние Южного циклона. Об этом передает МИА «Казинформ»

В результате столкновение двух воздушных масс ожидается обострения фронтальных разделов. По территории страны, за исключением западных регионов, пройдут дожди, временами сильные, с грозами, градом, порывистым ветром до 15-25 м/с. При грозе вероятны шквалистые усиления ветра.

Лишь в западных регионах страны по-прежнему сохранится жаркая погода.