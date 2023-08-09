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    15:23, 09 Август 2023 | GMT +6

    Спад жары ожидается на большей части Казахстана

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После длительной жары 10-12 августа жители большинства регионов Казахстана почувствуют прохладу арктического воздуха, при этом на юге, востоке страны сохранится влияние Южного циклона. Об этом передает МИА «Казинформ»

    В результате столкновение двух воздушных масс ожидается обострения фронтальных разделов. По территории страны, за исключением западных регионов, пройдут дожди, временами сильные, с грозами, градом, порывистым ветром до 15-25 м/с. При грозе вероятны шквалистые усиления ветра.

    Лишь в западных регионах страны по-прежнему сохранится жаркая погода.


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