Спад жары ожидается в Казахстане

Прогноз погоды в Казахстане на 22-24 августа дали синоптики, передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», активный циклон, смещаясь через север Казахстана, вызовет дожди, в отдельных районах — сильные дожди, усиление ветра и возможное выпадение града.

В тыл циклону уже 23-го августа начнет смещаться антициклон. Подпитываемый холодными воздушными массами, он вызовет не только прекращение осадков, но и понижение температуры воздуха даже в южных регионах до +23+28°С.