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    16:35, 21 Август 2024 | GMT +6

    Спад жары ожидается в Казахстане

    погода, лето
    Фото: Kazinform

    Прогноз погоды в Казахстане на 22-24 августа дали синоптики, передает агентство Kazinform.

    По информации РГП «Казгидромет», активный циклон, смещаясь через север Казахстана, вызовет дожди, в отдельных районах — сильные дожди, усиление ветра и возможное выпадение града.

    В тыл циклону уже 23-го августа начнет смещаться антициклон. Подпитываемый холодными воздушными массами, он вызовет не только прекращение осадков, но и понижение температуры воздуха даже в южных регионах до +23+28°С.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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