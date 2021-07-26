Спад заболеваемости COVID-19 наблюдается в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане с прошлой недели идет спад заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом агентству сообщил заместитель министра здравоохранения Улук-Бек Бектурганов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Кабар.

По его словам, на позапрошлой неделе за сутки выявлялось 1100-1200 новых случаев, на прошлой неделе 970-990 случаев.

«Надеемся спад заболеваемости продолжится с хорошими темпами до середины или конца августа. Считаем, что в этом ключевую роль сыграет вакцинация. Сейчас процесс вакцинации идет активно. Призываем людей получить прививку и не верить недостоверной информации о вакцине. Если все пойдут и вакцинируются, последующие 4-5 волны COVID-19 легче перенесем. Мы планируем до октября вакцинировать 70% населения», - сказал он.

Напомним, в конце июня эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Кыргызстане резко ухудшилась. В связи с этим, не так давно власти сообщили, что началась третья волна КВИ.