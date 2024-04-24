Спад уровня воды наблюдается в Уральске

В Уральске наблюдается постепенный спад уровня воды реки Жайык (Урал), продолжается мониторинг. Новых случаев подтопления домов и дач не зарегистрировано. Обход дачных домов на наличие оставшихся жителей продолжается. Об этом на брифинге в СЦК рассказал представитель МЧС РК Аскар Шарип, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях продолжаются проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков и оказанию помощи населению.

– К этому часу по республике вернулись в свои дома 31 112 человек. В эвакопунктах остаются 8 566 человек, из них 3 718 детей. Отведена и откачана вода из 5 677 жилых домов и 2 584 дворовых территорий. Откачано более 11,7 млн м3 талой воды, проведена укладка 5,5 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала, – сообщил Аскар Шарип на площадке СЦК.

Он добавил, что на телефон горячей линии поступило 2 205 звонков. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействованы свыше 32 тысяч человек и 4 тысяч единиц техники, 773 водооткачивающих средств, 294 плавательных средств и 13 воздушных судов.