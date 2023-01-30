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SpaceX запустит 49 интернет-спутников Starlink на орбиту

30 Января 2023, 19:35
SpaceX запустит 49 интернет-спутников Starlink на орбиту

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Компания SpaceX запустит 49 мини-спутников на орбиту в понедельник для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на компанию.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическими аппаратами Starlink будет осуществлен 30 января с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 8:34 по времени Тихоокеанского побережья США.

Как сообщают разработчики SpaceX, изначально запуск планировался на воскресенье, 29 января, однако компания отложила орбитальную миссию на один день, чтобы провести дополнительные предстартовые проверки.

Сообщается, что Falcon 9 планирует поднять партию спутников Starlink на низкую околоземную орбиту, чтобы запустить еще 49 мини-спутников для широкополосного интернет-соединения.

Согласно плану, ракета-носитель вернется на Землю через 8,5 минут. После старта она должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на беспилотный корабль, которая размещена в Тихом океане у побережья Калифорнии в 655 км от базы.

Запуск в понедельник станет уже седьмым в этом году для SpaceX и третьей миссией Starlink в 2023 году.

Компания-разработчик уже запустила почти 3800 интернет-спутников Starlink, некоторые из них перестали работать или сошли с орбиты, около 3,5 тысяч аппаратов пока остаются в космосе в рабочем состоянии.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку 12 тысяч таких аппаратов, компания также подала заявку на развертывание в дальнейшем еще около 30 тысяч спутников.


Фото: teslarati.com
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