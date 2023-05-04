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SpaceX запустила ракету-носитель с 56 спутниками Starlink нового поколения

Редактор:  
Артем Волков
4 Мая 2023, 19:02
SpaceX запустила ракету-носитель с 56 спутниками Starlink нового поколения Фото: institut-thomas-more.org

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 56 микроспутников нового поколения сети Starlink, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Вывод 56 спутников Starlink подтвержден», - говорится в сообщении на странице компании в Twitter.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 03:31 по местному времени. Первая ступень Falcon 9 примерно через 8,5 минуты после старта опустилась на плавучую платформу, находящуюся в Атлантическом океане.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. По данным компании, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 Гбит/сек, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,8 тыстспутников Starlink.


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