Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Освоение космоса

SpaceX запустила ракету-носитель с 49 спутниками сети Starlink

1 Февраля 2023, 03:00
SpaceX запустила ракету-носитель с 49 спутниками сети Starlink

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - SpaceX во вторник успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 49 микроспутников сети Starlink, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на компанию.

«Во вторник, 31 января, в 8:15 по тихоокеанскому времени Falcon 9 запустил 49 спутников Starlink и D-Orbit ION SCV009 Eclectic Elena на низкую околоземную орбиту с космодрома 4 Восток (SLC-4E) на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии», - говорится на сайте компании, где и велась трансляция запуска.

Это был уже седьмой запуск в этом году для SpaceX и третьей миссией Starlink в 2023 году.

Также компания сообщает, что 2 февраля планируется запуск еще 53 микроспутников.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. По данным компании, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,2 тысячи спутников Starlink.

Кадр из видео


Новости по теме
Президент посетил выставку ремесленников в Таразе
Зернодробильный аппарат подарил Президент сельскому жителю в Жамбылской области
Полицейский спас тонущего жителя Туркестанской области
Теги:
Читайте также
Криштиану Роналду забил первый гол за новый клуб после ЧМ-2022
Велокоманда «Астана» одержала первую победу в новом сезоне
Президент посетил выставку ремесленников в Таразе
Зернодробильный аппарат подарил Президент сельскому жителю в Жамбылской области
Водолазы спасли тонущую собаку на Каспии
Полицейский спас тонущего жителя Туркестанской области
Шар-шпион над США: Пентагон уверен в причастности КНР, Пекин просит подождать с выводами
Шесть человек застряли на канатной дороге в Павлодарской области
Новости партнеров
Популярное
1 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
2 Кандидатов в депутаты выдвинула партия «Байтақ»
3 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
4 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе
5 Касым-Жомарта Токаева проинформировали о ходе реализации программы «Ауыл аманаты»

Лента новостей