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SpaceX запустила ракету-носитель с 22 спутниками Starlink нового поколения

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Июня 2023, 00:00
SpaceX запустила ракету-носитель с 22 спутниками Starlink нового поколения Фото: twitter.com/SpaceX

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Американская компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 22 микроспутников нового поколения сети Starlink, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Трансляция велась на сайте компании.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 08:20 по местному времени (15:20 мск). Первая ступень Falcon 9 использовалась ранее в двух запусках. Примерно через девять минут после старта она в автоматическом режиме опустилась на плавучую платформу, находящуюся в Атлантическом океане. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании, которой руководит Илон Маск, удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Как отмечается на сайте компании, в этот раз на орбиту будут выведены 22 спутника Starlink нового поколения. По данным SpaceX, микроспутники второго поколения работают в большем диапазоне частот и обеспечивают более высокую скорость интернета.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет с любой точки планеты со скоростью трафика 1 Гбит/сек, что соответствует стандарту 5G. Компания уже доставила на орбиту более 4,5 тысячи микроспутников. В рабочем состоянии находятся около 4 100 спутников, остальные вышли из строя по техническим причинам или сошли с орбиты. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысячи спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.


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