    SpaceX вновь запустила прототип космического корабля Starship

    Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship. Это одиннадцатый испытательный полет, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Ракета-носитель SpaceX
    Фото: x.com/spacex

    Ракета стартовала с космодрома Starbase в штате Техас в 18:24 по местному времени (02:24 мск). 

    Сообщается, что корабль вновь попытается вывести из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы связи Starlink. Кроме того, в компании хотят протестировать улучшения, направленные на достижение в дальнейшем цели по возвращению прототипа на стартовую площадку. Как ожидается, полет аппарата продлится около часа и завершится приводнением в водах Индийского океана.

    Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам.

    Предусмотрено, что многоразовые Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн.

    Ранее в августе сообщалось, что американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 10-й испытательный полет.

    Алина Хан
