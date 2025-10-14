SpaceX вновь запустила прототип космического корабля Starship

Ракета стартовала с космодрома Starbase в штате Техас в 18:24 по местному времени (02:24 мск).

Сообщается, что корабль вновь попытается вывести из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы связи Starlink. Кроме того, в компании хотят протестировать улучшения, направленные на достижение в дальнейшем цели по возвращению прототипа на стартовую площадку. Как ожидается, полет аппарата продлится около часа и завершится приводнением в водах Индийского океана.

Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy is boosting back towards its splashdown site and preparing for its landing burn experiment pic.twitter.com/oCy90IFitO — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам.

Предусмотрено, что многоразовые Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн.

Starship is executing a banking maneuver that mimics the final approach it would take while returning to Starbase for a catch on a future mission pic.twitter.com/t4Al1xg7Xe — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

Ранее в августе сообщалось, что американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 10-й испытательный полет.