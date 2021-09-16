SpaceX отправил на орбиту «Драгон» с четырьмя туристами

МЕРРИТТ-АЙЛЕНД. КАЗИНФОРМ –Космический туризм вышел на новый виток: в капсуле «Драгон» (Dragon) компании SpaceX Илона Маска на орбиту отправились четверо «астронавтов-любителей», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

«Драгон» вывела на орбиту ракета-носитель Falcon-9, детище компании SpaceX Илона Маска. Запуск состоялся в четверг, в 1:03 по Лондону из Космического центра имени Кеннеди во Флориде и транслировался на сайте SpaceX. Примерно через три минуты после запуска первая ступень ракеты-носителя отделилась и приземлилась на плавучей платформе Just Read the Instructions («Просто прочти инструкции») в Атлантическом океане. Еще через несколько минут «Драгон» отделился от второй ступени и вышел на орбиту высотой 575 км.

После этого астронавты смогли увидеть Землю через прозрачный купол. Туристы проведут на орбите следующие три дня. По окончании миссии капсула должна приводниться в Атлантическом океане.

Американское космическое агентство НАСА, которое ранее всегда выступало заказчиком полетов американских астронавтов на кораблях SpaceX, в этот раз к миссии отношения не имеет. Полет оплатил американский миллиардер Джаред Айзекман, который и возглавил экипаж из трех человек. Вместе с Айзекманом в трехдневное орбитальное путешествие отправились работница системы здравоохранения Хейли Арсено, популяризатор науки Сиан Проктор и информационный аналитик Крис Семброски.

Они надеются вдохновить на космические полеты других - и заодно собрать средства на исследования раковых заболеваний у детей. Миссия получила название Inspiration4 (inspiration - англ. «вдохновение»).

Космический аппарат достиг высоты в 575 км, то есть на 150 км выше орбиты МКС. Квартет астронавтов намерен провести в космосе ряд экспериментов и понаблюдать за Землей.

Новая миссия буквально наступает на пятки британскому предпринимателю Ричарду Брэнсону, который совершил полет в космос на борту своего ракетоплана Virgin Galactic 11 июля, а также миллиардеру Джефу Безосу, слетавшему на своем корабле New Shepard через 9 дней после Брэнсона.

Командир корабля, 38-летний Джаред Айзекман - преуспевающий бизнесмен, исполнительный директор компании по электронным платежам Shift4 Payments, которую он основал еще в подростковом возрасте; его состояние оценивается примерно в 2,5 млрд долларов.

Миссия Inspiration4 - это полностью коммерческий орбитальный полет, который выполняют частные гражданские лица.

За 60 лет, которые прошли со времени первого полета советского космонавта Юрия Гагарина, в космосе в общей сложности побывало около 600 человек.