Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Освоение космоса

SpaceX отменила запуск сверхтяжелой ракеты Starship

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Апреля 2023, 19:27
SpaceX отменила запуск сверхтяжелой ракеты Starship Кадр из видео

БОКА-ЧИКА, ТЕХАС. КАЗИНФОРМ - SpaceX отменила запланированный на сегодня запуск тяжелой ракеты-носителя Starship. О причине отмены старта Илон Маск сообщил в Twitter, передает МИА «Казинформ».

Илон Маск сообщил, что причиной переноса запуска стали проблемы с одним из клапанов.

Попытку запуска вновь попробуют повторить не ранее чем через 48 часов.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. В рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов. Тестовый полет пройдет в непилотируемом режиме.


Освоение космоса   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане
Взаимодействие с Азербайджаном в сфере борьбы с преступностью обсудили в МВД РК
Взаимодействие с Азербайджаном в сфере борьбы с преступностью обсудили в МВД РК
Microsoft прекратит выпускать обновления для Windows 10
Microsoft прекратит выпускать обновления для Windows 10