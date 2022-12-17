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Space X запустила ракету-носитель со спутниками

17 Декабря 2022, 23:27
Space X запустила ракету-носитель со спутниками

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американская компания SpaceX произвела запуск на околоземную орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками связи по заказу люксембургского оператора SES, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся около 6 часов вечера по местному времени.

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