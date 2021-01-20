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Space X запустила и успешно вывела на орбиты очередную партию  спутников Stalink

Автор:  
Сара Кабикызы
20 Января 2021, 21:28
Space X запустила и успешно вывела на орбиты очередную партию  спутников Stalink

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Компания Илона Маска Space X запустила 60 спутников Starlink, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прямая трансляция запуска ракеты-носителя Falcon 9 с миссией Starlink-16 со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди (штат Флорида, США) велась на странице Space X в социальной сети «ВКонтакте».

Пуск состоялся 20 января 2021 года в 19 часов 02 минуты по времени Нур-Султана. Особенностью данного запуска стал успешный, восьмой, по счету запуск первой возвращаемой ступени ракеты-носителя. Также в прямом эфире было показано ее точное приземление ступени, несмотря на то, что посадка осуществлялась в условиях сильных ветров.

Через 1 час 04 минуты после запуска на стене https://vk.com/spacex компании Space X появились видеокадры выведения на орбиты космических аппаратов.

Согласно статистике, с начала программы компания Space X вывела на орбиту уже 1015-й спутник Starlink, из них 953 спутника Starlink v1.0 сейчас находятся на орбите.


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