Созвучное трио: Выставка картин казахстанских художников проходит в столичной галерее «Хас Санат»

НУРС-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в эти дни проходит выставка картин казахстанских художников в галерее «Хас Санат». Созвучное трио - так можно охарактеризовать работы авторов, в которых отражается особый посыл – любовь к родной земле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Коллективная выставка «Туған жерім - атамекенім» посвящена 30-летию Независимости страны.

«Художники хотели сделать персональную выставку, но мы предложили организовать коллективную выставку, потому что эти авторы близки друг к другу. Интересно то, что у каждого свой пластический язык. Они удивительно талантливы, но в то же время есть что-то объединяющее. Когда заходишь в галерею и видишь картины, кажется у них единый посыл – любовь к родной земле. Это и стало связующим звеном всех художников», - отметила директор галереи искусств «Хас Санат» Жанна Енсебаева.

По ее словам, авторы картин органично вошли в художественный процесс и художественный процесс органично перешел в мировой художественный культурный процесс.

«В течение 30 лет наши художники развивались вместе с нашим государством, росли, крепли, становились яркими и талантливыми творческими людьми. Для этого были созданы условия, хорошая школа, которую они прошли. Самое важное – внутренний талант и ощущения. Поэтому выставка называется «Туған жерім - атамекенім», - поделилась директор галереи.

Жанна Енсебаева призналась, что по-настоящему влюбилась в картины, когда готовилась к открытию выставки.

Выставочный зал разделен на три части. В первой части представлены работы художника Адилгали Баяндина.

«У него неоднозначные работы. Есть графика, акварель, абстрактные работы и живопись. Каждая из них выполнена на очень высоком уровне. В особенности хочется отметить картину «Астана». Словно она написана акварелью: такими тонкими, воздушными мазками, такое ощущение, что звучит легкий джаз. Вроде бы это раннее утро, слегка подчеркнуто туманом, но уже на улице люди, семейная пара. Во всей этой нежности мы понимаем, что это мощная столица, мы с ней вместе выросли. Это город-сказка», - рассказала Жанна Енсебаева

Выставка картин Адилгали Баяндина начинается с работы о родном крае.

«Его выставка начинается именно с этой картины, потому что только на его родной земле, в Актобе, есть такие горы. Это совершенно необычные космические горы. Это означает, что наша земля, наш Казахстан всегда будет продолжать удивлять нас чудесной природой. Эта работа о том, как солнечно и тепло бывает в родных краях. Баяндин - разносторонний художник. У него широчайший диапазон от реалистичных работ до абстракции. И это возможно не конец», - поведала директор галереи.

В центре выставочного зала развешаны картины Бакытнура Бурдеспекова.

«Это самобытный, талантливый художник. В его творчестве особое место занимает женская тематика. Эти картины очень таинственные. Лица будто завуалированные, а дальше начинается звучание цвета, музыки вокруг одной женщины. О женщине можно многое сказать языком цвета, света. Это касается всех женских образов», - рассказала директор галереи искусств «Хас Санат».

Конец выставочного зала посвящен работам Рената Елубаева.

«Его работы, особенно дворики, домики – детские воспоминания. Они удивительны по колористике. Мне кажется, всех этих художников объединяет то, что они очень талантливо говорят о простых вещах», - добавила Жанна Енсебаева.



