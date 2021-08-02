Сознательные люди должны стремиться посещать объекты, где действует Ashyq – Бауыржан Сералин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С февраля текущего года в Казахстане реализуется проект Ashyq, который дает возможность бизнесу продолжать свою деятельность в период карантинных мер, а также позволяет минимизировать риски распространения Covid-19 и сокращает количество контактов, приводящих к заражению.

С помощью мобильного приложения Ashyq граждане, при входе в общественные места, сканируют специальный QR-код и предъявляют на входе рейтинг риска, указанный в приложении. Мобильное приложение «Ashyq» позволяет за счет использования QR-кода и интеграции с общей базой Министерства здравоохранения РК определить статус посетителя: является ли он на данный момент носителем вируса или нет. Субъектам предпринимательства, выполняющим все требования по проекту, присваивается статус «лидер проекта Ashyq», что позволяет получать преференции во время действия карантинных ограничений.

В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» управляющий директор одного из торговых домов Алматы Бауыржан Сералин, обладатель статуса «лидер проекта Ashyq», рассказывает о своем участии в проекте и его пользе для страны.

– Бауыржан Булатбекович, насколько важно внедрение системы Ashyq в сегодняшней ситуации, когда пандемия коронавирусной инфекции очень негативно влияет на экономику всех стран, включая Казахстан?

– Важность этой системы нужно оценивать с трех сторон: с точки зрения государства; с точки зрения бизнеса и с точки зрения населения. Для государства это инструмент баланса между охраной здоровья населения, санитарной безопасности и экономической целесообразностью. Государство дает бизнесу во многих сферах возможность работать в условиях ковидного кризиса в наблюдаемых условиях, когда можно мониторить взаимодействие бизнеса с потребителями. При этом, большинству объектов бизнеса государство поставило требование о необходимости вакцинирования персонала либо получения ПЦР-тестов для тех, кто не хочет прививаться. С точки зрения бизнеса, это очень важно. Потому, что, наконец, появляется возможность открыто и прозрачно работать многим объектам бизнеса. Есть много направлений, которые не работали год или даже больше. Например, кинотеатры не работали около года, фудкорты только с весны возобновили свою деятельность, детские развлекательные локации, как и вообще развлекательные заведения, почти не работали в период пандемии. Кроме того, в Ashyq сейчас добавлены бильярдные, боулинги, караоке – те объекты, которые, к сожалению, весь этот период не могли полноценно возобновить свою работу. Безусловно, для бизнеса Ashyq очень важен, это доступ к коммерческой деятельности. Конечно, для бизнеса это дополнительные затраты, дополнительная ответственность за соблюдение алгоритмов проекта Ashyq. Но, в сложившихся условиях это единственный способ возобновить свою деятельность, восстановить свои обороты. С точки зрения населения это также очень важно. Мы, как бизнес, связываем вспышку коронавирусной инфекции в июле этого года с тем, что в летние месяцы большинство объектов были закрыты в выходные дни. Кинотеатры, торговые центры, объекты общепита не работали по выходным в июне и июле, из-за чего люди в эти дни все равно выходили и собирались в других местах, которые не являются зоной Ashyq – без контроля, без наблюдения, что ведет к увеличению темпов заражения. Сейчас сознательные люди должны стремиться посещать те объекты, где действует Ashyq. Это безопасные места, потому, что здесь находятся люди, статус которых проверен в системе Ashyq. Очень важно довести это до населения, потому, что, прежде всего, зоны Ashyq – это безопасные зоны для людей.

– Когда ваше предприятие включилось в проект Ashyq?

– Наш торгово-развлекательный центр работает по системе Ashyq со 2 июля. Средняя посещаемость у нас составляет 25-30 тысяч человек в день. Из них, ежедневно, выявляются 1-2 человека с «красным» статусом, которых мы не допускаем на объект. Органы санитарно-эпидемиологического контроля по системе видят этих людей и дальше сами отрабатывают. За этот период мы увидели, что система Ashyq – это мера, которая повышает ответственность бизнеса, стимулирует людей к вакцинированию, повышает санитарную дисциплину. Конечно, это все нужно доводить до населения.

– Как Вы оцениваете приложение Ashyq в плане ее удобства и надежности?

– Наверное, следует говорить о проекте, в целом. Приложение, само по себе, удобное, несложное в использовании. В то же время, для людей, у которых нет смартфона, или которые не могут установить и пользоваться приложением Ashyq, при входе на любой объект, где действует система, имеется функция режима охраны, которая позволяет проверить статус человека по его ИИН. Безусловно, здесь возникает вопрос достоверности ИИН, который этот человек назовет. С другой стороны, объект бизнеса не может проверять его подлинность, то есть, возникает вопрос сознательности людей. В целом, система позволяет проверять статус по проекту Ashyq, не имея самого приложения. Эта функция реализована на любом объекте, который подключился к системе.

– Есть ли у Вас предложения по улучшению приложения Ashyq?

– Чтобы повысить надежность и удобство Ashyq, требуется несколько вещей. Прежде всего, со стороны разработчиков, со стороны Правительства требуется увеличить мощность системы. По состоянию на 27 июля к системе были подключены около 23 тысяч объектов. За 28-29 июля были подключены еще около 20 тысяч объектов, как только вышло новое Постановление Главного государственного санитарного врача. Возможно, в связи с резким увеличением числа участников и пользователей, наблюдались сбои в системе. Поэтому, со стороны разработчиков требуется технически доработать функциональные возможности приложения и проекта, в целом. Со стороны пользователей, со стороны объектов бизнеса требуется добросовестность – это главный принцип проекта Ashyq, что следует из его названия. Позиция Правительства заключается в том, что добросовестные участники проекта Ashyq получат возможность работать без существенных ограничений, они также получат статус «лидер Ashyq», в зависимости от количества чек-инов. У лидеров будет больше преференций по режиму работы, по сравнению с другими пользователями. Поэтому, бизнес должен заинтересован в добросовестном использовании приложения, бизнесу нужно понять, что это единственный способ вернуться к полноценной коммерческой деятельности.

К сожалению, больше всего вопросов со стороны населения, со стороны тех людей, которые не хотят вакцинироваться, открыто выступают против вакцинирования, уклоняются от прохождения контроля по проекту Ashyq. Такие люди создают проблемы не только государству и бизнесу, но и себе, и другим людям. Хотя, три дня назад министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге озвучил, что, при общем количестве вакцинированных 5,2 миллиона человек, коронавирусом заболели чуть больше 6 тысяч человек из числа вакцинированных. Это очень маленькая доля. Вторая цифра, которую озвучил министр, это то, что 99,9 процента больных коронавирусом на сегодняшний день являются непривитыми. Привитые люди очень редко заболевают. И третий момент – он сообщил, что среди пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, в реанимационном отделении, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, нет вакцинированных. Вот, эту простую мысль, к сожалению, большинство людей не понимает, говорят о разных теориях заговора, всячески выступают против. Это очень мешает оздоровлению ситуации и выходу из ковидного кризиса. Поэтому, Ashyq – это очень хороший инструмент. Надежный, удобный и своевременный для преодоления этой ситуации.

– Спасибо за беседу.